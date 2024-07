Girona – Rayo Vallecano; entrades ja a la venda

El Girona, classificat per als 1/8 de final de la Copa del Rei, s’enfrontarà al Rayo Vallecano. L’eliminatòria, que es disputa a partit únic, tindrà lloc a Montilivi el dissabte 15 de gener a les 18:30h.

SOCIS ABONATS I SOCIS NO ABONATS

El partit no està inclòs en l'abonament de temporada, per tant els Abonats hauran de comprar entrada per accedir a l’estadi.

Tots els Socis (Abonats i No Abonats) gaudiran d’un període prioritari de compra d'entrades amb descompte (30% respecte al públic general) des d’avui divendres fins dilluns 10 de gener a les 17h. Passat aquest període de compra exclusiva, els Socis seguiran gaudint del descompte.





PÚBLIC EN GENERAL:

La venda d’entrades per al públic en general s’activarà el dilluns 10 de gener partir de les 17h.

PREUS

Públic General



Socis

(30% de descompte) Gols 15 € 10,50 € Gol Lateral 18 € 12,60 € Preferent 22 € 15,40 € Preferent Central 27 € 18,90 € Preferent Cobert 32 € 22,40 € Tribuna Inferior 37 € 25,90 € Tribuna Superior 40 € 28 €

Per activar el preu de Soci, s'ha d'introduir el PIN i ID durant el procés de compra online.

COMPRAR







Important: Els Socis que tinguin algun rebut pendent amb el Club no podran gaudir de la venda exclusiva ni el descompte.