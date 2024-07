Final a l’aventura de la Copa (1-3)

Ambient espectacular a Montilivi, que per segon partit consecutiu ha batut el seu rècord d’assistència. L’empresa era francament complicada -ni més ni menys que remuntar un 4-2 favorable al vigent campió d’Europa-, però el públic no ha fallat en uns quarts de final per a la història. Amb quatre novetats respecte el partit d’anada, els d’Eusebio han buscat la proesa però l’efectivitat a les àrees ha estat determinant en un primer temps en què Benzema, que està en un gran moment de forma, ha encarrilat l’eliminatòria amb dos gols.

I això que el Girona ha avisat a les primeres de canvi: tan sols s’havien jugat dos minuts quan un llançament de falta de Granell s’ha anat cargolant fins a estavellar-se al travesser. Benzema ha respost amb tres rematades al llarg dels primers 25 minuts, sent el futbolista més destacat d’un Madrid que transmetia certa sensació de control davant un Girona que buscava fer mal per alt i aprofitant la velocitat de Lozano. Fins que Benzema ha fet el 0-1 al minut 26.

L’eliminatòria feia molta pujada però l’equip no s’ha arronsat i Stuani ha gaudit de diverses ocasions d’aquelles que no sol fallar. El ‘killer’ blanc-i-vermell, però, s’ha topat una i altra vegada amb Keylor. També ha buscat l’empat Granell amb un cacau llunyà, abans que Benzema sorprengués Gorka amb un xut creuat per enviar el partit al descans amb el 0-2.

El segon temps ha estat un tràmit i Eusebio ha aprofitat per donar descans a Stuani, pensant en el partit d’aquest diumenge a Ipurúa, i fent debutar el jove davanter del filial Àlex Pachón. De fet, els locals han jugat davant tot un Real Madrid amb quatre futbolistes -Pedro Porro, Valery, Paik i Pachón- que fins fa res jugaven al juvenil. Pedro Porro, situat en posició d’atacant al segon temps, ha estat l’autor de l’1-2, estrenant-se així com a golejador amb l’elàstica blanc-i-vermella. L'assistència, per cert, ha estat de Pachón.

Marcos Llorente, ja als minuts finals, ha marcat l’1-3 definitiu. El Girona, però, ja feia molts minuts que s’havia despertat del somni de la Copa. La realitat diu que tocarà centrar-se únicament en la Lliga, amb la missió sempre complicada de guanyar a Ipurúa aquest diumenge i revertir, d’una vegada per totes, la mala ratxa que arrossega l’equip. Les sensacions són bones, ara només falta aquell punt de sort necessari per guanyar i tornar a enlairar-se.