Girona-Reus: enfrontament inèdit en Lliga 123

El partit d'aquest diumenge, el Girona-Reus, tindrà el seu preàmbul el matí a la Festa del Soci, una jornada lúdica dedicada a l'afició. Però l'hora de la veritat arribarà a les quatre de la tarda, quan els dos equips catalans saltin al terreny de joc.

Promocionat aquest any de Segona B després de realitzar un més que notable curs a la categoria de bronze, l'equip de Natxo González ha començat d'una manera immillorable la primera temporada en tota la seva història a la Lliga123. Amb tretze punts de vint-i-un possibles, són ara mateix cinquens, a tres del líder, el Llevant, i sent un dels tres equips que encara no coneixen la derrota, i és que han recollit tres victòries i quatre empats.

El Reus ha apostat aquest estiu per mantenir el bloc de la temporada passada, tot i que s'ha reforçat amb jugadors experimentats i capaços d'aportar un plus, no només de qualitat, sinó també d'experiència a Segona, una categoria dura, i on el factor psicològic és també molt important. Chrisantus, que va esdevenir el referent en atac fa uns anys al Las Palmas quan aquest estava encara a la Lliga123; Máyor, que ho va jugar tot la temporada passada amb l'Alcorcón, o Querol, un dels màxims golejadors del Llagostera el curs passat amb nou gols, han estat algunes de les incorporacions més destacades del nostre proper rival.

Els roig-i-negres, que són el segon equip menys golejat de tota la categoria, només superats pel Mallorca, han mostrat també força efectivitat en atac i és que han anotat fins a set gols. Però els reusencs no es serveixen d'individualitats, sinó de tenir un bon col·lectiu. És per això que els gols estan molt repartits entre tots, com és el cas del seu màxim anotador, Fran Carbiá, amb només dues dianes, seguit per cinc companys més, entre ells, Édgar Hernández, un davanter alt i molt perillós sobretot per dalt, idoni per explotar el joc del seu equip, basat en els contracops i les jugades a pilota aturada.

Entre el Girona i el Reus s'han disputat gairebé una cinquantena de partits, però tots ells a Tercera Divisió o a Primera Catalana. Cap a la Lliga123. Si bé és cert que victòries i derrotes, al llarg de la història, han estat bastant repartides entre tots dos conjunts, també és cert que al Girona li tocarà fer front als precedents més recents, d'entre 2006 i 2007. I és que de les quatre últimes cites contra el Reus, no se'n va treure cap punt. Curiosa també la dada de l'últim golejador del Girona a Montilivi en una victòria contra el contrincant de diumenge. Va ser Delfí Geli, l'actual president de l'entitat, transformant un penal en temps de descompte, que va deixar els tres punts a casa i va suposar l'ascens dels blanc-i-vermells de Tercera a Segona B.