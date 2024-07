Girona-Tenerife: a la recerca del sis de sis

Després d'una victòria contundent a l'estadi davant el Numancia, el Girona repetirà aquest cap de setmana com a local. En aquesta ocasió, els de Pablo Machín rebran el dissabte a les 18h. a un Tenerife, que enguany, no ha començat del tot bé la temporada. Els canaris, que no guanyaven des de finals de setembre, van superar el passat cap de setmana al Rayo en un matx molt igualat i amb molt de suspens. Una victòria que, tot i que els va permetre escalar algunes posicions a la taula, amb catorze punts, continuen a la zona baixa, i a només dos del descens. Si més no, la proximitat també amb la part alta, tot i haver aconseguit només set dels últims vint-i-un punts, demostra la igualtat i la competitivitat de la Lliga123, en la que no hi ha rival fàcil.

Els de Pep Martí, després de realitzar una última temporada molt irregular, en la que van acabar salvant la categoria sense passar problemes, s'havien proposat per aquest nou curs, a través de la desitjada regularitat, arribar als cinquanta punts el més aviat possible i poder lluitar posteriorment per quelcom més ambiciós. Uns objectius que no s'han acabat de veure reflectits en aquest inici, motiu pel qual els tinerfenys arribaran a Montilivi amb la intenció d'aconseguir, un mes i mig després, la seva segona victòria a domicili, de la qual depèn seguir la inèrcia positiva dels últims matxs, i poder mirar la taula des d'una perspectiva més relaxada.

Invictes a l'Heliodoro Rodríguez, on hi han aconseguit gairebé tots els punts que ostenten, contrasta completament amb el rendiment, com a visitant, dels blanc-i-blaus. Ho demostra el fet que només han pogut rescatar una victòria i un empat, per tres derrotes. Fins a nou dels tretze gols rebuts aquest curs han estat lluny de Tenerife, mentre que a favor, tan sols n'han pogut materialitzar quatre dels deu que duen. Entre els màxims anotadors, Jouini, Amath o Lozano, màxima referència en atac, amb dos cadascú, tot i que aquest últim no serà dissabte a Montilivi per lesió, igual que el seu company Aarón Ñiguez. Qui sí viatjarà serà Suso Santana, el capità, desequilibrant per banda, i un dels integrants de la plantilla, que de mitjana, més llançaments a porteria realitza.