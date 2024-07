Granell: “Ens agradaria traslladar a l'Índia el que significa el Girona”

Després de descansar unes hores del llarg viatge des de Manchester, avui dijous han començat els actes associats al torneig Toyota Yaris LaLiga World que el Girona disputa aquests dies a l’Índia. Tot esperant els partits de demà divendres i dissabte, els blanc-i-vermells han participat en diferents trobades amb els mitjans de comunicació locals i internacionals que segueixen l’esdeveniment esportiu. Entre ells hi havien els principals mitjans del país, como és el cas del diari The Times of India que té una tirada de13 milions d'exemplars.

D’altre banda tant Àlex Granell com els capitans del Kerala Blasters i Melbourne City s’han fet una foto de família vestits amb la roba tradicional d’aquesta regió de l’Índia. Granell ha explicat, en el transcurs de l’acte, que “ser a Kochi és una experiència nova per tothom. Hem estat molt benvinguts i hem palpat la il·lusió de tothom de veure el Girona a l'Índia i ens agradaria traslladar aquí el que significa el nostre club”.