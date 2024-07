Guanyadors de les entrades per al partit Reial Madrid-Girona FC

Les entrades que el Girona va posar a la venda -en prioritat per a Socis- per al partit que aquest proper diumenge l’enfrontarà al Real Madrid a l’estadi Santiago Bernabéu ja tenen propietaris. Degut a que el nombre de peticions era superior al d’entrades disponibles s’ha fet un sorteig per designar els guanyadors, tal i com va indicar el Club.

A continuació s’adjunta un document PDF amb la llista d’ID que corresponen a tots els inscrits. S’indica en color verd l’ID dels guanyadors. El número de tall ha estat el 248. És a dir del 248 fins al 297 i de l’1 al 116 han estat els Socis que han aconseguit la seva entrada.

DESCARREGAR LLISTA ID GUANYADORS

Del total de 334 entrades lliurades pel Real Madrid, 166 s’han posat a la venda, 130 s’han destinat a penyistes (tots ells Socis) i 38 a compromisos de Club.

Les entrades, que tenen un preu de 45 euros, es poden recollir i pagar a la botiga del Club des d’ara fins al dijous 27 d’octubre a les 15h.