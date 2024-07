Guanyadors del sorteig d'entrades del FC Barcelona-Girona FC

Aquest matí ha tingut lloc a Montilivi el sorteig per atorgar les entrades del partit de Lliga FC Barcelona-Girona FC, que tindrà lloc a l'Estadi Lluís Companys el diumenge 10 de desembre a les 21h.

Podeu consultar els guanyadors al document adjunt amb els corresponents IDs.

Finalitzada la Fase 2 de sorteig, les entrades s’han esgotat superant les peticions sobre les entrades disponibles. D’aquesta manera no hi haurà fase 3 de compra directa per Socis i no Socis com estava previst per avui a les 16h.

RECOLLIDA D'ENTRADES: Els afortunats poden passar a buscar les entrades per la botiga de Montilivi des de demà dijous a les 10h. fins dijous dia 7 de desembre a les 14h.

El dia 2 de desembre no es podran recollir entrades ja que coincideix amb dia de partit. D’altre banda, el dia 6, la botiga romandrà tancada a causa del dia festiu.