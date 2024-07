Hat-trick de Stuani per tombar l'Alcorcón

L’Alcorcón s’ha avançat en el marcador després d’un córner quan es complia la primera mitja hora de joc. Gerro d’aigua freda per a l’equip que fins aquell moment dominava el partit. Fins i tot, minuts abans es podria haver avançat amb un xut des de fora de l’àrea d’Aleix Garcia desviat per Dani Jiménez. Totes les transicions en atac han acabat en no res i amb el 0-1 s’ha arribat al descans.

Després del pas pels vestidors, Michel -avui havia convocat 5 jugadors del filial per les baixes per lesió i sanció- ha fet entrar Stuani per Pablo Moreno i Ibrahima per Terrats. En el 48, Valery ha obligat a intervenir el porter que ha rebutjat la pilota quan Montilivi ja cantava gol. Cinc minuts més tard Stuani, de cap, ha aconseguit l’empat. En el 60, l’uruguaià ha fet el segon en rematar una centrada de Bustos des de la banda dreta. Remuntava el Girona que ha buscat el tercer. I l’ha aconseguit de nou, Stuani a centrada d’Arnau. Onze minuts espectaculars. A vint per al final ha debutat Artero, el jove juvenil de La Bisbal d’Empordà.