"Som l'equip més humil de la categoria, n'hem de ser conscients, per això el de demà és un partit molt important". "Hem de continuar millorant. Hi ha coses que fem bé i altres que no"

"Haurem de fer un partidàs per poder guanyar demà. Estem convençuts que serà un partit molt complicat".

"La nostra responsabilitat és la de millorar cada dia. Hem de fer tots els entrenaments pensant en les coses que hem fet malament. L'equip fa moltes coses bé. La preocupació més gran és que en algun partit tot i tenir més possessió en camp rival hem citat menys que el contrari. Si arribem a porteria rival hem de poder acabar les jugades".

"Tinc tres grans porters. Qualsevol pot jugar. El problema no el tenim a la porteria. Tots guanyem i tots perdem. Estic content amb els tres".

"Aquesta setmana hem treballat molt la finalització. Si som capaços de millorar en aquest sentit l'equip farà un pas endavant".

“No fem comptes, anem partit a partit. L'objectiu és acabar la temporada amb un mínim de 53 punts. Fer càlculs no ens aportarà res. Tinc un equipàs i necessitem a tots els jugadors”.

"De 8 partits, en 4 hem merescut més que el rival però hem acabat perdent. Aquesta és la meva preocupació. El dia del Betis l'equip va merèixer molt més. El partit va estar on volíem però en dos accions se'ns va escapar. La Real ens va acabar superant i al Metropolitano el rival va ser millor en la finalització".

"El Cádiz juga molt bé. Tot i que no han començat la temporada massa bé, ara mateix estan en un bon moment".

"M'he sentit malament no estan els dos partits a la banqueta. És el pitjor que pot passar. No ho tornaré a fer".