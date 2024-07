Hèctor Simón i Kiku Parcerisas, nous entrenadors del Juvenil A i B

Hèctor Simón i Kiku Parcerisas seran els encarregats de dirigir el Juvenil A i Juvenil B del Girona la propera temporada. Els dos tècnics tenen experiència encapçalant projectes de renom a grans categories i aportaran el seu granet de sorra per intentar apropar els joves blanc-i-vermells a les portes del Primer Equip.

Hèctor Simón torna a casa

L’exjugador del Girona, Hèctor Simón, ha estat l’escollit per liderar el projecte del nou Juvenil A a la Divisió d’Honor. Després de vestir la samarreta blanc-i-vermella durant dues temporades, l’Hèctor torna a Girona per entrenar el Juvenil A de l’entitat.

Després de posar punt i final a la seva etapa com a jugador a l’Olot al juny del 2021, Simón ha dirigit els primers equips de Peralada i Hospitalet a Tercera RFEF, on ha aconseguit disputar una promoció d’ascens a Segona RFEF amb el CE L’Hospitalet.

‘‘És un orgull com a gironí i com a exjugador, entrar a formar part com a entrenador de l’Acadèmia del Girona. Personalment, és un repte molt il·lusionant, l’agafo amb ganes d’aportar la meva experiència al món del futbol a una de les millors pedreres del futbol estatal. M’agrada molt com s’està treballant tota l’estructura esportiva del Club, ja que parlem el mateix idioma. Penso que és un encert tant pel Girona com per mi haver-nos trobat ara mateix’’.

Kiku Parcerisas dirigirà el Juvenil B

El Juvenil B del Girona ja té nou tècnic. Kiku Parcerisas, natural de Santa Eulàlia de Ronçana, serà l’entrenador del segon juvenil del Club la propera temporada. Parcerisas torna al Girona després d’haver format part del departament d’scouting. Com a entrenador, ha passat pel futbol base del CE Mataró, FE Grama, CF Mollet i UE Sant Andreu, amb experiència en les categories juvenil Nacional i Cadet Divisió d'Honor, entre d'altres.

Les seves últimes experiències com a tècnic han estat el primer equip del CE Banyoles, a Primera Catalana, i el Juvenil A del Badalona, fent una feina magnífica aconseguint la permanència a la Divisió d’Honor Juvenil.

‘‘Estic molt content d’unir-me a la família del Girona. Vull créixer com a professional i com a persona, amb l’objectiu d’ajudar a millorar els futbolistes a que poc a poc siguin millors jugadors’’.

Benvinguts a casa, Hèctor i Kiku!