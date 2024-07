"Podem fer un gran partit contra el Betis".

"David López tenia un problema al tendó d'Aquil·les ja a Mallorca. Tot i que és una lesió petita és millor parar per no empitjorar. El temps de baixa no serà més llarg que dos o tres setmanes".

"No perdre a Sevilla seria molt bo per nosaltres".

"El nivell ens l'hem demostrar a nosaltres mateixos. Hem de millorar moltes coses però penso que farem una gran temporada. Per mi és un repte molt maco d'afrontar en el que crec que serà un gran any".

"Per donar el millor de cada un de nosaltres ens hem de conèixer i per això farem un stage a Olot la setmana vinent. Hem començat la competició sense coneixe'ns i això ens anirà bé".

"Tenim pocs punts pels mèrits que hem fet. En podríem tenir dos mes segurament. No estic content amb 7 de 15. Anirem a més. La competició dirà si en som capaços".

"Coneixem la dificultat del partit contra el Betis. Serà un partit especial per Borja Iglesias que acaba de ser convocat per la selecció. Però el Betis és molt més, és un equip molt bo però si volem guanyar els tres punts hem de fer un partit perfecte en defensa i en atac. Hem de fer un pas endavant".

"El Betis és el segon equip amb menys posessió en camp rival. Amb pocs tocs i molta verticalitat et poden fer mal".

"De la nostra mentalitat i personalitat i de com fem les coses dependrà de que poguem puntuar".

"Que hi hagi tres jugadors convocats amb la selecció vol dir que el Club fa molt bé les coses".