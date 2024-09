“Hem demostrat que som un equip amb orgull”

“L’equip ja torna només a pensar en la Lliga”

“En situacions de màxim desgast físic i anímic potser encara hi han jugadors que s’estan recuperant. Però la nostra plantilla esta molt preparada”

“València serà un partit exigent. Només han sumat un punt però es un equip amb molts bons jugadors. A casa son molt perillosos. Son molt bons en la transició, fan bona pressió a dalt, una defensa molt tancada. Necessitem la nostra millor versió i l’equip connectat. Necessitem un ritme de joc molt alt per superar la seva pressió, tenir la sensació d’equjp, de mentalitat col·lectiva. Necessitem concentració i connexió entre els jugadors”

“Després d’un partit històric contra el PSG la gent que porta més anys jugant poden passar pàgina més ràpid. Ara, la meva feina és detectar quins jugadors estan més bé anímicament”.

“El PSG va ser millor que nosaltres però el Girona va ser un equip que tenia mentalitat col·lectiva i que ho van donar tot. Quan l’afició veu això és feliç. Vam saber representar amb orgull als nostres aficionats. Juguem per a la gent”.

“El Club està per sobre de tots. Hem demostrat que som un equip petit i amb orgull. Per això necessito que la gent estigui enxufada, que doni al company el màxim d’ajuda. No és només un concepte de joc sinó també de vida”