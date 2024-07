Ibra Kébé, cedit al Lommel

El Girona FC i el Lommel SK han arribat a un acord per a la cessió d’Ibrahima Kébé. D’aquesta manera, el migcampista malià jugarà al club belga, que milita a la Segona divisió, fins a final de temporada.

Ibrahima Kebé, de 23 anys, va arribar al Girona el febrer de 2019, en edat encara juvenil, i es va convertir aviat en un fix en el filial blanc-i-vermell. Després d’alternar convocatòries amb l’equip B i el primer equip, encara a Segona A, va acabar debutant en un partit contra el Las Palmas el juny de 2020 i l’octubre de2023 ho va fer a Primera. Ibrahima Kébé ha jugat 69 partits oficials amb la samarreta del Girona. El 27 de desembre va renovar per dos anys més, fins al 2026, i posteriorment va sortir cedit al CD Mirandés, on ha estat el primer semestre d’aquest any.