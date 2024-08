Iker Almena, traspassat a l’Al Qadisiyah

El Girona FC i l’Al Qadisiyah, equip d’Aràbia Saudita, han arribat a un acord pel traspàs d’Iker Almena.

El davanter de l’Hospitalet de Llobregat va arribar la temporada 2022-2023 al Club procedent del CF Can Vidalet. El seu primer any com a blanc-i-vermell es va incorporar al Juvenil A i la passada temporada va jugar al filial, compaginant entrenaments i convocatòries amb el primer equip.

Almena va debutar amb el primer equip en partit de Copa del Rei contra l’Orihuela. Enguany va tenir minuts en els dos partits de lliga contra Betis i Atlético de Madrid.

Molta sort Iker en aquesta nova etapa!