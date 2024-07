Imparables (3-0)

El Girona s’ha guanyat, definitivament, l’etiqueta d’equip revelació de la temporada. L’únic que podia fer-li ombra, el Leganés, ha sortit avui golejat de Montilivi (3-0), víctima del partit brillant realitzat pels homes de Machín. Stuani, de penal, Portu i Juanpe han estat els encarregats de certificar el quart triomf consecutiu de l’equip a Montilivi, que ja suma 34 punts a la Lliga. L’altra gran notícia ha estat l’esperat debut a Primera Divisió del capità Eloi Amagat, l’únic futbolista que ha defensat els colors blanc-i-vermells a Segona B, Segona A i, ara ja sí, a Primera.

Stuani i Aleix Garcia han estat les dues novetats de l’onze de Machín, que no podia comptar amb Timor per condicions contractuals, i que ha preferit reservar Pere Pons pels problemes físics que arrossegava. Com ja és costum a casa, Stuani ha estat l’encarregat d’obrir la llauna. Ho ha fet al minut 22, transformant un penal per mans de Mantovani i enfilant-se, així, fins als 13 gols, el seu millor registre a la màxima competició estatal.

L’1-0 feia justícia al bon partit que estava fent fins llavors el Girona, que ja havia comptat amb dues ocasions clares després de dues jugades marca de la casa: centrada lateral (Mojica i Granell) i rematada de cap (Portu i Stuani). Justament Portu, que forma una societat temible amb Stuani, ha marcat el 2-0 aprofitant una passada en profunditat de Granell després d’una recuperació d’Aleix. El murcià ha tornat a fer gala de la seva potència i velocitat per plantar-se sol davant la porteria i afusellar Cuéllar (min. 35). Era el seu novè gol de la temporada.

El segon temps ha estat més aviat plàcid pels blanc-i-vermells, demostrant una solidesa defensiva formidable, i desplegant en ocasions un joc vistós, i en d'altres provant de matar el partit al contracop. Aleix Garcia podria haver-ho fet amb un xut potent des de la frontal, però finalment el 3-0 ha estat obra de Juanpe, que ha enviat de cap una falta lateral de Granell al fons de la xarxa (min. 85).

Abans del gol havien debutat el 'Choco' Lozano a Montilivi, i el capità Eloi Amagat a Primera Divisió. El gironí ha estat molt ovacionat pels més de 9.000 espectadors aplegats a l'estadi, entregats a un equip que ja suma 34 punts i que sembla no tenir sostre. Gran dosi de moral per afrontar una de les sortides més esperades de l'any: la visita al Camp Nou, dissabte vinent, a partir de les 20.45h.