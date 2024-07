Inauguració de la Penya Pablo Machine

El Girona ja té la seva desena penya oficial, la Penya Pablo Machine. Els fundadors, encapçalats pel seu president, Lluís Serras, van decidir donar-li el nom d’un entrenador que ha fet, i que de ben segur, farà història al capdavant del primer equip, Pablo Machín. La inauguració va tenir lloc ahir dilluns a l’espai que és la seva seu, el Bar Pencil. El tècnic sorià, protagonista de l’acte, va rebre més d’una sorpresa. Per una banda, un emotiu vídeo en el que molts amics el felicitaven i per l’altre la presència a la festa de l’entrenador Enrique Martín Monreal, el tècnic que va donar l’oportunitat a Machín, en la seva etapa al Numancia, d’accedir al futbol professional. En el seu parlament l’entrenador de Gómara va agrair a la gent de Girona que l’hagués fet sentir “com un més, malgrat vaig arribar de puntetes”. A la presentació de la nova penya també hi van participar el president del Girona, Delfí Geli; el responsable de l’Àrea Social, Albert Mateos; el cos tècnic de Machín, els jugadors Eloi i Cifuentes, representants de la resta de penyes del club, així com nombrosos amics gironins del tècnic sorià.