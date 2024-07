Ja som 100.000 a Twitter!

En els darrers mesos les diferents xarxes socials blanc-i-vermelles han registrat un important augment de seguidors. El cas més destacat ha estat el Twitter que s’ha situat en els 100.000 followers, amb un increment quasi bé del cinquanta per cent respecte a les mateixes dates de l’any passat. Per això volem celebrar aquest gran xifra amb un obsequi pels nostres abonats: a partir d’ara mateix i fins demà dimecres a les 14h. els 30 primers socis que passin per les oficines de l’estadi rebran, cadascun d’ells, una entrada doble (zona Preferent. Imprescindible mostrar el carnet d'abonat) pel Catalunya-Tunísia que es jugarà a Montilivi aquest dimecres 28 de desembre a les 18:45h.

Molta atenció!. Aquesta promoció finalitzarà quan s’esgotin les trenta entrades dobles destinades a aquest objectiu.