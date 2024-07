L'Orihuela CF, rival a la segona ronda de Copa del Rei

L'Orihuela CF serà el rival del Girona a la segona ronda de la Copa del Rei. El partit es jugarà els dies 5, 6 o 7 de desembre. L'Orihuela va eliminar al Nàstic de Tarragona a la primera ronda de la competició.

El sorteig ha tingut lloc al saló d’actes Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol de la RFEF. Hi han participat els 55 equips que van superar la primera ronda més l’Amorebieta, que va estar-ne absent com a campió de Primera Federació. Qui encara està absents del sorteig son els classificats per la Supercopa d’Espanya: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid i Osasuna.