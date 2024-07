La Canya celebra el seu primer any com a blanc-i-vermella

Avui 4 d’octubre, la Canya celebra el primer aniversari com a gossa oficial del Girona FC. 365 dies on els aficionats blanc-i-vermells han pogut gaudir de la seva presència a Montilivi, i en altres actes arreu de la ciutat i província de Girona.

A més a més de ser la gossa oficial del Girona, la Canya és una fantàstica terapeuta en diferents centres del territori català. Durant el seu primer any com a gironina, ha visitat fins a 9 centres, on ha realitzat teràpies assistides amb els residents.

La Canya també ha participat en diferents esdeveniments que han tingut lloc durant aquest any, com les jornades de portes obertes a Montilivi i Riudarenes, la cursa de Montilivi, les visites a l’equip Genuine i al Campus, i el Torneig Costa Brava.

El Primer Club Pet-Friendly del món

La presència de la Canya és una altra de les accions del Girona emmarcades en la voluntat del club de ser el Primer Club Pet-Friendly del món. De la mà del nostre patrocinador principal Gosbi, el Club realitza tot una sèrie d’accions a favor dels animals.

El Girona FC i Gosbi ha distribuït prop de 12.000 quilos de menjar per a gossos i gats a través de la campanya Animal Respect on Tour. Amb aquesta iniciativa s’han visitat més de quaranta protectores animals d’arreu de l’Estat, aprofitant els partits en els que el Girona FC jugava fora de casa.

Una altra iniciativa promoguda conjuntament per Gosbi i en aquest cas, alguns jugadors del Primer Equip masculí, va ser una campanya d’adopció de gossos.

L’any passat més de 400 alumnes d’11 centres escolars van prendre part en el Animal Respect Challenge, que pretenia sensibilitzar la mainada envers el respecte animal.

El Girona FC s’ha fet seu aquest esperit i es va comprometre a inici de la passada campanya a donar 1€ de cada samarreta oficial o samarreta d’entrenament venuda amb el logo de Gosbi, i la temporada passava va fer una donació de 1.384€ per a projectes d’ajuda als animals.