La Fundació “la Caixa” renova, un any més, el seu suport al Genuine del Girona FC

La lliga Genuine continua creixent tant en nombre d’equips com d’interès. I també, un any mé, la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, i el Club han renovat el seu acord de col·laboració pel qual l’entitat dona suport a aquest l’equip blanc-i-vermell. Una col·laboració que s’ha mantingut des de la primera edició de la Genuine, de la que el Girona va ser un dels equips fundadors.

A la signatura de l’acord hi han participat Gemma Batlle, directora d’institucions de CaixaBank a Girona i el president del Girona FC, Delfí Geli. El màxim responsable blanc-i-vermell ha explicat que “la fidelitat de la Fundació “la Caixa” amb el nostre projecte posa, de nou, de manifest, el compromís d’aquesta entitat amb les iniciatives socials del país i demostra també la força d’aquesta fantàstica realitat que és la lliga Genuine”.

Futbol en estat pur

L'equip Girona FC Genuine està format per jugadors i jugadores amb D.I. (Discapacitat Intel·lectual, confirmada d'un mínim del 33%) que pertanyen a diferents Fundacions de les comarques de Girona. El nostre equip va ser un dels divuit que ja va participar en la primera edició d'aquesta competició de la que ara en formen part 42 clubs.

L'equip blanc-i-vermell està integrat per trenta jugadors i jugadores i per vuit entrenadors i col·laboradors que formen l’staff tècnic i que s'entrenen a les instal·lacions Municipals del Camp de Futbol de Vila-roja.

El Girona FC Genuine ha participat com cada temporada en les quatre fases programades per la Fundacion LaLiga-Genuine, responsable de l'organització de tota aquesta competició. Aquest any s'han disputat a Tarragona, Gijon, Cadiz i Bilbao..

Al marge de la competició oficial, aquesta temporada ha estat una de les més actives a nivell esportiu. El mes d'abril vam ser convidats per la Penya Barcelonista de Cotlliure per jugar amb l'equip Genuine de la Fundacio Barça dins dels actes commemoratius de la seva creació. També, hem participat al Torneig "Nostra Catalunya" que es va celebrar al RCD Estadium i que va aplegar sis equips de Catalunya i de València. Amb l'Espanyol també vam disputar partits d'entrenament abans de l'inici de la competició oficial.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank, la més gran d'Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació ”la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s'ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.