“L’afició necessita veure la millor versió de l’equip”

“Estic convençut que el Granada vindrà a guanyar. Serà difícil superar-los però necessitem acabar guanyant i si és amb un o dos gols de Dovbyk millor”

“Un partit no es pot preparar per un jugador. No entenc el futbol d’aquesta manera”

“És molt important que un jugador que no ha tingut minuts en un partit estigui entrenant al màxim el dilluns. I tots els jugadors ho han fet. La clau de l’èxit de l’equip ha estat això”

“Cal felicitar a tots els jugadors. Tots ells són partícips de l’èxit”

“Aconseguir superar els 80 punts és molt important. Només ho han fet els grans”

“Juguem per la nostra afició i demà el camp estarà ple. La millor manera d’acabar la lliga es guanyar”

“Estic convençut es farà un plantilla de molt nivell per lluitar a les tres competicions”

“La nota per l’equip és un 10, de matrícula d’honor”