La renovació dels abonaments beneficiarà els més fidels

El Girona FC premiarà l’assistència a l’estadi de Montilivi i rebaixarà l’abonament de temporada als més fidels. La mesura afectarà més de la meitat dels abonats actuals que podran gaudir d’un important descompte per haver donat suport a l’equip durant la temporada. En aquesta línia, el club oferirà a més una reducció del 10% en el preu de la temporada 2019/2020 a tots aquells que assisteixin aquest any a un mínim de 17 partits dels 20 inclosos a l’abonament. L’objectiu és omplir Montilivi en cada partit per la qual cosa també continuarà activa la possibilitat d’alliberar el seient.

L’abonament inclourà tots els partits de lliga a Montilivi, així com la primera ronda de la Copa del Rei a l’estadi, sense cap suplement ni jornada econòmica addicional. A més, com que tots els abonats han de ser també socis del Girona FC, podran gaudir dels partits que el CF Peralada-Girona B disputi al seu camp en la competició del Grup 3 de Segona B, els del Girona C a Primera catalana, així com tots els partits del futbol base blanc-i-vermell.

CALENDARI.- La campanya d’abonaments, que porta per títol “Acceptem el repte”, arrenca demà amb el següent calendari:

El primer termini, del 18 de juny i fins al 8 de juliol, està destinat només a renovacions. Els canvis de seient es podran fer del 18 al 25 de juny. S’hauran de sol·licitar a les taquilles de Montilivi i serà imprescindible tenir el rebut domiciliat.

La data límit per renovar l’abonament és el 8 de juliol. A partir del dia 9 tots els seients que no hagin estat renovats es posaran a la venda per als socis, seguint l’ordre de la llista d’espera. El tràmit s’haurà de fer a les taquilles de Montilivi. Aquells socis no abonats que ho desitgin podran accedir a fer-se abonats, seguint l’ordre de la llista d’espera, disponible a la web socis.gironafc.cat/llistaespera

Una altra data clau en aquesta campanya de renovació és el proper 2 de juliol, data en que es girarà el rebut de tots els abonaments domiciliats.

CATEGORIES I PREUS.- Per aquesta nova temporada les categories dels carnets es mantenen, hi ha 4 categories segons l’edat, Infantil: de 0 a 6 anys, Júnior: de 7 a 17 anys, Adult: de 18 a 65 anys i Sènior per a majors de 65.

Més de la meitat dels abonats de la temporada passada han assistit al mínim de 17 partits, fet que oferia un descompte en el preu de renovació d’aquesta temporada. Així doncs els abonats més fidels a Montilivi es beneficiaran d’un descompte d’entre 10€ i 130€ sobre el preu de tarifa.

A més, el Girona FC ha decidit seguir fomentant el públic familiar i per això, ha congelat els preus de les categories Infantil i Júnior. Així doncs, els menors d’edat poden seguir gaudint de Montilivi amb el mateix preu de la temporada del debut a Primera.

Els preus de l’abonament de Montilivi van des dels 40€ als 650€. Això significa que els abonats pagaran entre 2€ i 32,5€ per partit.

PACK DE BENVINGUDA.- Tots els abonats rebran, juntament amb el seu carnet i de manera gratuïta a domicili, un pack de marxandatge valorat en més de 25€ que inclou una bandera, un clauer, adhesius i una llibreta per lluir arreu l’orgull gironí. Amb l’objectiu d’oferir un servei de major qualitat, tots els carnets així com els packs de marxandatge que el club regala als abonats, s’enviaran a la direcció indicada pels abonats entre el 16 i el 31 de juliol. Els que no hagin rebut el seu pack podran recollir-lo a les taquilles de Montilivi a partir de l’1 d’agost.

Per a més informació consulteu abonaments.gironafc.cat