“La sensació que tinc és que podem competir contra qualsevol”
Roda de premsa de Michel prèvia partit davant l'Atlético de Madrid
“Evidentment l’estat anímic, després de guanyar, és millor però continuem en descens i hem de continuar patint”
“La sensació que hem de tenir d’ara és de continuïtat, de continuar amb la línia dels últims partits”
“Poso Atlético de Madrid a la mateixa alçada que Real Madrid i Barça”
“De guanyar demà estarem forma del descens. Seria una magnifica manera de tancar l’any”
“Ha estat un any dur i també d’aprenentatge. He viscut coses que no havia viscut i n’he après. Crec que ara soc millor entrenador”.
“Pel 2026 desitjo salut, continuar creixent. Estic molt bé aquí, el dia a dia és meravellós. Estic on vull estar. El Girona és la millor etapa de la meva vida professional”
“Estic convençut que l’Atlético lluitarà pel títol. Per guanyar-los hem de donar la nostra millor versió i minimitzar el seu talent, que és molt gran”
“Tinc la sensació que l’equip està bé, que pot competir demà al cent per cent”
“Jota -el nostre utiller que demà es jubila- és una persona imprescindible en el dia a dia. El trobarem molt a faltar. Ho ha viscut tot aquí i ho ha donat tot pel Girona”