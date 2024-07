L'Aleví "A" participarà a LaLiga Promises a Vila-real

L’ Aleví A del Girona FC participarà aquest cap de setmana en una nova edició de LaLiga Promises, una de les competicions per a menors de 12 anys més importants a Espanya. L’edició actual comença dijous i s’allargarà fins diumenge i tindrà com a escenari la Ciutat Esportiva PAMESA Ceràmica (Vila-real, Castelló). Els gironins estan englobats en el grup C i s’enfrontaran en la fase regular amb Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, RCD Espanyol i Levante UD.

El 13 de juny, la cerimònia d'inauguració i la desfilada dels 20 equips participants donarà el tret de sortida al XXVI Torneig Nacional Aleví PAMESA Laliga Promises 2019.

Calendari de partits del Girona FC

Divendres 14

12:00 Levante-Girona FC

18:00 Atlético-Girona FC

19:00 Alavés-Girona FC

20:00 Espanyol-Girona FC

Els vuitens de final, en que participen els quatre primers de cada grup, tindran lloc dissabte al matí, i a la tarda se celebraran els quarts de final. Les semifinals i la final s’han programat per al diumenge.