Les entrades per al Girona - Real Madrid es vendran a partir del dilluns 16 d'octubre

El Girona posarà a la venda a partir del dilluns 16 d'octubre - online i a oficines- les entrades pel partit Girona FC-Real Madrid que tindrà lloc el diumenge 29 d’octubre a Montilivi a les 16:15h.

El club oferirà un període exclusiu de compra per a GIRONA FANS, que començarà el dilluns 16 d’octubre. A partir de les 9 del matí, podran comprar entrades només els GIRONA FANS, amb un màxim de dues per persona.

El dimarts 17 d’octubre - a partir de les 9:00h.- ja podran comprar també els abonats, tant online com a les oficines de Montilivi. Tant FANS com ABONATS tindran la possibilitat de compra EN EXCLUSIVA fins dijous 19 d’octubre, sempre amb un màxim de dues per persona. A partir de llavors, i només en cas que hi hagi disponibilitat, les entrades estaran a la venda per al públic en general, amb les mateixes condicions.

Els preus seran els següents:

GOL 70 €

PREFERENT 90 €

PREFERENT COBERTA 110 €

TRIBUNA 120 €

Compra les entrades aquí.