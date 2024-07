Les entrades per al Leganés-Girona valdran 30€ i es posaran a la venda demà a oficines

Les entrades per al partit Leganés-Girona, que es disputarà a l'estadi municipal Butarque el dimecres 20 de setembre, es posaran demà a la venda a les oficines de Montilivi. Els abonats i els GIRONA FANS tindran prioritat per comprar-ne durant tot el dijous (de 9h. a 18h.). A partir de divendres la venda d'entrades s'obrirà per al públic en general.

El preu de les entrades és de 30 euros/unitat.

El període de venda finalitzarà, per tothom, el dimarts 19 de setembre a les 12 del migdia.