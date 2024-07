Les entrades per al play-off contra l'Eibar, disponibles des de demà

El Girona FC ha aconseguit avui la classificació matemàtica per al play-off d’ascens a La Liga Santander. El partit d’anada de la primera eliminatòria contra el SD Eibar es disputarà a Montilivi aquest dijous 2 de juny, a les 7 de la tarda. El Club comença demà dilluns el procés de venda d’entrades, a partir de les 11 del matí. Els socis tindran prioritat per adquirir-ne, amb un descompte del 40 per cent sobre el preu per al públic general. En podran comprar fins a un màxim de 4 però només 1 en la primera fase de compra d’entrades, per assegurar que tots els socis tinguin garantida l’assistència al partit.

Per al play-off no és vàlid l’abonament de temporada. L’accés a l’estadi, per tant, es farà exclusivament mitjançant una entrada.

L’enllaç de compra d’entrades es publicarà demà a través dels canals oficials del Club.

Per comprar entrades és imprescindible tenir el carnet de soci al corrent de pagament, tenir a mà l’ID, el PIN i una targeta de crèdit en vigor.

El procediment per aconseguir entrada per al play-off tindrà tres fases:

FASE 1. PRIORITÀRIA PER A SOCIS

Del dilluns a les 11 del matí a dimarts a les 9 del matí

Fase exclusiva per a socis que de manera prioritària podran comprar UNA entrada per carnet, amb un descompte del 40 per cent.

FASE 2. EXCLUSIVA PER A SOCIS

Des de dimarts a les 9 del matí a dimarts a les 5 de la tarda

En aquesta fase, tots els socis podran comprar fins a TRES entrades més per carnet, també amb el 40 per cent de descompte. Els socis que no n’hagin comprat en la fase anterior podran comprar-ne ara QUATRE.

Les taquilles de Montilivi estaran obertes durant les dues primeres fases per oferir assessorament de compra online. NO per comprar entrades (de 9h a 20h).

FASE 3. OBERTA A TOTHOM

Des de dimarts a les 5 de la tarda i fins a l’inici de partit

En cas de quedar entrades disponibles, el Club les posarà a la venda, ara ja per al públic general. Els socis en podran continuar comprant online amb el 40 per cent de descompte, fins al màxim de quatre. Les taquilles estaran obertes per la venda d’entrades sense descompte el dimarts de 17h a 20h, dimecres de 9h a 20h i dijous de 9h i fins a l’inici del partit.