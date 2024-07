L’extrem Toni Villa jugarà a Girona

Toni Villa es converteix en nou jugador del Girona després que el Club i el Vallladolid arribessin a un acord. El futbolista signa fins al 2025. L’extrem murcià, de 27 anys, té una gran capacitat per encarar i buscar el duel individual alhora que té també gol i assistència.

Villa es va formar al Atlético Ciudad de Lorquí, de la seva població natal. El 2011 arriba al futbol base del Valladolid. Després d’anar cremant etapes a les categories inferiors de l’equip castellà, debuta amb el filial el 2014. Dos anys després, tot i fer la pretemporada amb el primer equip blanc-i -violeta surt per incorporar-se a la Cultural Leonesa on es converteix en un jugador clau per assolir l’ascens a Segona. Després del seu pas per l’entitat de León torna a Valladolid on, justament, l’agost de 2018 debuta a Primera Divisió enfrontant-se al Girona a Montilivi.