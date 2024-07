Llagostera 0 – 1 Girona

El Girona ha guanyat, per 0-1, en el partit de pretemporada que avui divendres l’ha enfrontat a la Unió Esportiva Llagostera. Els de Machín han mantingut un onze inicial tot el matx format per René, Cifuentes, Ramalho, Kiko Olivas, Juanpe, Coris, Alcaraz, Portu, Granell, Cristian Herrera i Sandaza. Aquesta alineació només ha patit un canvi forçat per la lesió de Kiko al que ha substituït Alcalà.

A la primera part els de Pablo Machín han dominat completament. Les centrades per ambdues bandes de Cifu i Coris, juntament amb el joc incisiu i intens de Portu, feien que la pilota circules constantment prop de l’àrea de la porteria defensada per Moragón. El Llagostera només ha gaudit en aquests primers quaranta-cinc minuts d’una ocasió clara que ha neutralitzat, in extremis, Jonás Ramalho. Malgrat aquest domini blanc-i-vermell el gol ha tardat en arribar. No ha estat fins el minut 59, ja en plena segona part, quan una passada en profunditat enviada per Portu a Cristian Herrera, ha permès al canari superar la sortida de Moragón i fer pujar al marcador el primer i únic gol del partit. A partir d’aquest moment els llagosterencs han posat una marxa més i han obligat a René a fer un parell d’intervencions destacades per evitar el gol de l’equip que dirigeix Oriol Alsina. Finalment però, el matx ha acabat amb el 0-1 pels de Montilivi.

Demà dissabte el Girona afronta el seu últim partit de pretemporada. Serà a les 20h. a la Nova Creu Alta contra el Sabadell.