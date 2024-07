Lleal Tulsa seguirà una temporada més al costat del Girona FC

L’assessoria gironina Lleal Tulsà seguirà donant suport transversal a diferents àrees del club prestant serveis de gestoria, recursos humans, consultoria laboral, presentació d’impostos, etc.

Sobre Lleal Tulsà

Lleal Tulsà és una assessoria integral amb experiència contrastada formada per un equip de professionals qualificat que planteja solucions per a tot tipus de clients. Compten amb més de 30 anys d’experiència assessorant clients per a la seva tranquil·litat i seguretat de trobar la millor opció personal, empresarial o institucional. L'Assessoria i la gestió és una referència en diferents àrees: Laboral, Fiscal i Comptable, Jurídic i de Gestoria Administrativa. Recentment s’ha incorporat l’Assessoria en Protecció de Dades i Comunicació per tal de crear accions que actuïn com altaveu dels productes o serveis que els clients de l’assessoria ofereixen.

Lleal Tulsà ofereix serveis d’assessoria integral a Girona, Barcelona, Madrid i amb mercats emergents com Hongria, Romania i Bulgària.

Més informació a: https://www.llealtulsa.com/