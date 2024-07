Llista de convocats “Llegendes Girona FC” vs. “Barça Legends”

Quan falta poc més de dos dies per la celebració del 44è Trofeu Costa Brava Solidari, els dos clubs han fet públiques les llistes de convocats. Noms que són història blanc-i-vermella com Jose, Migue, Richy, Jandro, Matamala o Geli i blaugranes com Rafa Márquez, Sergi, Saviola o Amor seran presents aquest diumenge a les 12h. a Montilivi.

El partit tindrà un caràcter solidari i un protagonista, Juan Carlos Unzué. L’exjugador i extècnic blaugrana i també exentrenador del Girona pateix ELA i tota la recaptació del matx es destinarà a la lluita contra aquesta malaltia, concretament a la Fundació Miquel Valls.

LLISTA DE CONVOCATS

“LLEGENDES GIRONA FC”: Iraizoz, Mallo, Jose, Óscar Álvarez, Migue, Jandro, Richy, Serra, Giralt, Jaume Duran, Peragón, Raset, Matamala, Xavi Acín, Melero, Manga, Moha, Arnal, Dani Zamora i Geli.

Entrenadors: Raúl Agné i Narcís Julià

“BARÇA LEGENDS”: Angoy, Felip, Rafa Márquez, Saviola, Nadal, Sergi, Mendieta, Amor, Miquel Soler, Goicoechea, Juan Carlos Moreno, Jofre, Juan Carlos, Luis Garcia, Javi Garcia, Oscar Arpón, Lluís Carreras, Dani Tortolero, Dehú i Pinilla.

Entrenador: Chapi Ferrer