Llum verda a la primera fase de les obres del nou centre d’entrenament a Vilablareix

El Girona FC compta ja amb el vistiplau de l’Ajuntament de Vilablareix per iniciar els treballs de la primera fase de les obres del nou centre d’entrenament, la City Football Academy Girona (CFA Girona). El consistori ha aprovat avui la llicència del projecte que contempla, en aquest període, la construcció de dos camps de futbol de gespa híbrida per als entrenaments del primer equip, així com els equipaments complementaris, vestidors, gimnàs i despatxos.

La direcció del projecte ha estat confiada a l’arquitecta Olga Felip, del reconegut despatx gironí Arquitecturia, amb la col·laboració de la també gironina NEXXO Project Management. La seva experiència i visió innovadora asseguraran que el nou centre d'entrenament sigui una instal·lació esportiva de primer nivell.

És previst que a l’estiu, el primer equip pugui ja traslladar-se a aquest nou emplaçament i deixar les instal·lacions actuals del PGA de Caldes de Malavella.

Després de l'obtenció de l'autorització pertinent per part de la Comissió d'Urbanisme, aquest pas marca un moment clau en la concreció d'un projecte que s'ha identificat com a estratègic per al creixement del Girona FC.