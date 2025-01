“L’objectiu és lluitar per Europa però ens ho hem de guanyar al camp"

“Sempre he dit que l’equip entrena molt bé i espero la seva millor versió. Fa tres setmanes que no juguem i hem tingut temps de treballar-hi”

“Serà un partit difícil i complicat. Ells han canviat d’entrenador i crec que seran més agressius, ajustats, un enfrontament amb més duels del que hem vist fins ara. Estic convençut que donarem la nostra millor versió”.

“L’objectiu que he posat a l’equip és lluitar per Europa però ens ho hem de guanyar al camp. Tot i que és molt aviat per fer balanços. Al voltant de la jornada vint-i-sis sabrem on hem de mirar”.

“L’equip ha fet coses molt bé però ens ha faltat continuïtat. Per això hem treballat els mecanismes que han estat menys ajustast. Hem d’evitat desconnexions que ens han fet molt de mal. Aquest és un dels errors a solucionar. Necessitem, per tant, més continuïtat”