L'Olympique de Marsella guanya el 40è. Trofeu Costa Brava (1-2)

L'Olympique de Marsella ha guanyat avui la 40a. edició del Trofeu Costa Brava després de vèncer al Girona per 1 a 2. Els de Machín s'han avançat en el marcador però l'equip francès ha remuntat el partit a falta de deu minuts per a la conclusió.

El Girona ha portat el pes del partit a la primera meitat i, de fet, ha tingut la seva recompensa abans del primer quart d'hora de joc quan Hubocan ha desviat a gol una rematada de cap de Juanpe. Era el 1-0 i semblava que el conjunt que entrena Pablo Machín tenia el partit controlat. A falta de pocs minuts per al descans, l'Olympique ha aconseguit igualar el partit amb un gol d'Khaoui que ha col·locat un bon xut des de la frontal.

El Girona ha canviat nou jugadors del seu onze inicial després del pas pels vestidors. El segon temps ha estat molt igualat, amb intensitat alta per part del conjunt francès, que ha acabat amb l'entrenador expulsat. A deu minuts per a la conclusió, Maxime López s'ha plantat davant Bounou i l'ha superat d'un xut ras. Amb l'1-2 s'ha arribat a la conclusió. El Girona rep dissabte al Gimnàstic de Tarragona a Montilivi, en un nou test de pretemporada.

Fitxa tècnica

Girona (1).- Bonou; Cifuentes (Aday, min.45), Ramalho, Alcalá (Vivancos, min.61), Juanpe (Kiko Olivas, min.61), Coris (Sergi Álamo, min.61); Alcaraz (Pere Pons, min.61), Granell (Eloi, min.61), Portu (Borja,min.61; Manel, min.81)); Cristian Herrera (Felipe, min.61); i Sandaza (Lekic, min.61).

Olympique de Marsella (2).- Pele (Samba, min.61); Bedimo, Doria (Rekik, min.45), Hubocan (Rolando, min.61), Sakai (Aloe, min.79); Cabella (Sarr, min.61), Diaby (Zambo, min.61), Khaoui; Alessandrini (Aaron, min.61), Gomis (Maxime, min.70) i Machach (Tuiloma, min.76).

Gols

1-0 Hubocan, min. 14

1-1 Khaoui, min.39

1-2 Maxime López, min.80

Àrbitre

David Medié Jiménez.

Incidències

Partit corresponent al 40è Trofeu Costa Brava disputat a Montilivi davant de 4.122 espectadors.