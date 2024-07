Manu Vallejo, al Real Zaragoza

Manu Vallejo jugarà aquesta temporada al Real Zaragoza. El Girona FC i el club aragonès han arribat a un acord per a la cessió fins a final de temporada del davanter gadità. Vallejo, de 26 anys, va arribar a Girona l'estiu passat, procedent del Valencia CF. Al gener va sortir cedit al Real Oviedo, amb qui va jugar 16 partits i va marcar 4 gols. Davanter veloç i amb gran mobilitat, destaca per la seva versatilitat podent actuar tant en bandes com a referència en punta.