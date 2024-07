McDonald’s i el Girona FC seguiran vinculats un any més

McDonald’s, líder en el sector de la restauració a nivell mundial, renova un any més el patrocini amb el Girona FC. El Club ha signat l’acord per tota la temporada 2021-2022 amb els tres restaurants que la companyia té a la comarca del Gironès operats per el franquiciat Joan Ramon Cazorla.



McDonald’s repeteix també com a Patrocinador Oficial del Girona FC e-Sports donant suport als gamers oficials Dani Vigara (ByDani_09) i Jordi Barrero (@barrerixx) que representen al Club a la competició nacional de l’eLaLiga Santander, així com en altres competicions a nivell internacional com la eChampions League o les series mundials, apostant així per plataformes emergents i nous canals enfocats a generar experiències diferents als aficionats del futbol.

Durant la temporada anterior, ByDani va obtenir uns fantàstics resultats, tant nacional com internacionalment. El gamer gironí va acabar la fase regular de la eLaLiga Santander en el Top6, classificació que li va permetre jugar una fase final on va acabar Top16. En l’apartat internacional, va acabar sent Top25 als Playoffs i la eChampions League, la competició continental més important del món FIFA.

Joan Ramon Cazorla, CEO de Sistemes de Restauració de Catalunya, que gestiona actualment set establiments McDonald’s afirma: “Estem molt orgullosos de donar suport un any més a un Club que significa tant per els gironins i gironines i amb el que compartim valors. Malgrat les èpoques difícils que ens ha tocat viure a tots últimament, ens reafirmem amb el compromís d’estar a prop del Girona FC. A més, la temporada passada vam decidir apostar per els e-Sports i els resultats parlen per si sols. Hem de recolzar les noves plataformes i a aquells joves que tenen interès en dedicar-se a aquest món”.

Per part del Girona FC, el president Delfí Geli assegura que “estem molt contents de seguir vinculats a una empresa tant reconeguda com McDonald’s i que aquesta continuï al nostre costat confiant en el projecte del Club i donant suport als eSports, cada cop més presents en el món actual. Aquesta renovació ens permetrà consolidar la relació entre ambdues entitats i seguir creixent de la mà.