Més de 2.000 aficionats viuen en directe l'entrenament de fires a Montilivi

Més de 2.000 aficionats han participat avui a Montilivi de la festa que el Girona ha preparat per als fans. La grada de tribuna i part de gol s'han obert perquè tots poguessin presenciar en directe l'entrenament del primer equip i poder veure com treballen els futbolistes de Pablo Machín. A més més de 400 fans han pogut prendre part en la sessió de signatura d'autògrafs i emportar-se el pòster oficial de l'equip firmat.

A l'exterior de l'estadi una espectacular Fan Zone ha fet les delícies dels més joves que no han dubtat a participar en algun dels jocs que els estaven esperant com el xutòmetre, en què es mesurava la velocitat del xut del participant, o les taules d'Futtoc, un joc similar al tennis de taula que es juga amb els peus i una pilota de futbol, ​​molt conegut entre la plantilla del Girona. Els assistents han pogut també demostrar la seva punteria en una porteria i participar en un concurs de tocs. Un taller de manualitats i un per pintar-se la cara amb els colors del Girona completaven les activitats.

Un punt imprescindible de la Fan Zone ha estat també el photocall a mida real de l'equip on els aficionats podien fotografiar-se, i la visita a l'autocar del Girona, amb el qual els jugadors viatgen als partits.