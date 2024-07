Míchel, millor entrenador de LaLiga

Míchel Sánchez ha estat escollit millor entrenador de la lliga, en una gala celebrada a Cala di Volpe (Sardenya) conjuntament amb els KAFD Globe Soccer European Awards. El tècnic madrileny ha superat en la seva categoria Carlo Ancelotti (Real Madrid), Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid), Ernesto Valverde (Athletic Club) i Marcelino (Villareal). El tècnic, que ha rebut el guardó de mans de Fabio Capello, ha dedicat el premi al Club i al director esportiu, Quique Cárcel, "per haver cregut en el projecte i en una idea de joc", i també al seu staff i a la seva família. "Aquest any hem fet història, hem vingut per quedar-nos. Espero que estiguem a dalt molts anys i sobretot amb aquest futbol que ha meravellat a tothom", ha afegit.

A la gala també hi van assistir els jugadors Miguel, Aleix, Savinho i Dovbyk, inclosos al Team of the Season.