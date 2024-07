Míchel Sánchez: "Estem lluitant per un somni"

"La realitat és que contra el Tenerife vam fer un gran partit i mereixíem guanyar. Ara venen tres partits que són tres finals. Si aconseguim els 70 punts estarem dins".

"Hem de tenir molta personalitat al Molinón perquè els dos equips ens juguem molt. Hi haurà molt ambient de futbol a l'estadi i això també ho hem d'aprofitar nosaltres".

"Prefereixo jugar sempre contra equips que s'estiguin jugant coses".

"Les targetes poden condicionar els partits que venen. Hem d'evitar-les".

"La millor versió nostra és el que ens pot ajudar a aconseguir l'objectiu. És el que podem controlar. Sempre demanem que se sigui just i neutral però hem de tenir en compte que els àrbitres es poden equivocar. Em preocupa més el joc i la nostra feina per poder guanyar partits".

"Nosaltres lluitem per un somni i l'Sporting ara està patint. El patiment sempre és més dificil de portar. La pressió és per als dos però és preferible la pressió per lluitar per un playoff que per un descens".

"Qualsevol equip de Segona voldria estar en la nostra situació".