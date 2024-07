Míchel Sánchez, renovat fins al 2024

Míchel Sánchez i el Club han arribat a un acord per tal que el tècnic madrileny renovi el seu contracte fins al 2024, independentment de la categoria en la que militi l’equip aquesta propera temporada. Míchel, que va arribar al Girona el juliol de 2021, ha dirigit fins avui 40 partits de lliga i 4 de Copa del Rei com a màxim responsable del primer equip blanc-i-vermell.

La trajectòria de Míchel com a entrenador va començar en el futbol formatiu del Rayo Vallecano, sent el màxim responsable del Juvenil A. El febrer de 2017 es va fer càrrec del primer equip, amb qui va assolir la permanència aquell any i l’ascens a Primera divisió el següent. Però el Rayo no és l’únic equip en que ha exercit com a entrenador Michel. El tècnic madrileny va seure a la banqueta del Huesca la temporada 2019-2020, aconseguint també l’ascens a la màxima categoria amb el conjunt aragonès.

Aspirar a tot

Enguany quan falten dues jornades pel final de la Lliga, l’equip, de nou, torna a aspirar a tot. I això és producte d’un full de ruta clar impulsat per una estructura sòlida i professional de la que Michel n’és part fonamental. L’objectiu final, com no pot ser d’una altra manera, és recuperar la Primera Divisió i consolidar-hi el Club.