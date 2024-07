Mig miler de socis s’han inscrit ja a la llista d’espera per tenir un nou abonament

Prop de mig miler de socis han sol·licitat en només una setmana donar-se d’alta com a nous abonats del Girona FC. Es tracta d’aficionats que no tenien abonament i que s’han inscrit ja a la llista d’espera per poder tenir un seient a l’estadi per la temporada que començarà a l’agost.

Tots els socis que desitgin accedir a un seient la propera temporada han de manifestar-ho inscrivint-se a la llista d’espera que apareix a l’àrea de soci del web del club. També aquells que ja hi figuraven des de la temporada passada i no van poder accedir a un seient.

El termini d’inscripció a la llista d’espera s’allargarà fins el 7 de juliol. L'ordre de la llista vindrà marcada pel numero de soci i regeix la possibilitat d'accedir a l'abonament amb prioritat.

A partir del dia 10 de Juliol, acabat el termini de renovacions i canvis de seient dels abonats actuals, els seients que els abonats de la temporada 18/19 no hagin renovat es posaran a disposició dels socis de la llista d’espera.

Inscriu-te a la llista d'espera