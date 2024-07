Migue: “Saber a on volem anar i recordar d’on venim. Amb aquesta mentalitat el Girona pot aconseguir grans èxits”

Dies d’aniversaris. Aquesta setmana recordàvem que ara fa un any el Girona aconseguia l’èxit més gran de la seva història; l’ascens a Primera Divisió. D’esgraó en esgraó, de fita en fita, els blanc-i-vermells, han arribat fins a la millor lliga del món. I un d’aquests moments fonamentals de la història recent del club de Montilivi el va protagonitzar Miguel Ángel González “Migue”. La temporada 2007-2008, amb el club a Segona B, l’equip que en aquells moments dirigia Raül Agné, afrontava, contra el Ceuta l’últim partit del playoff d’ascens a Segona A. El gol històric va arribar quan en rebutjar una pilota el porter de l’equip visitant, Migue es va fer amb el control de l’esfèrica a la frontal de l’àrea i d’un fort xut amb l’esquerra obria al Girona les portes del futbol professional. Han passat 10 anys des d’aquella data màgica i per retre homenatge als futbolistes i cos tècnic dels equips de l’ascens i del primer any a Segona A, el club ha organitzat el proper dijous un dinar on es retrobaran la majoria dels components d’aquelles dues formacions històriques.

Avui mateix, en una visita a Montilivi, que va ser casa seva durant set temporades, Migue ha explicat que “ara mateix el club està espectacular. Ha fet un canvi de 180 graus. I esperem que encara continuï creixent. La ciutat, els jugadors actuals i passats ens mereixem que el Girona estigui el més amunt possible”. El defensa de Terrassa ha continuat explicant que “el treball, el compromís amb el club i la ciutat ha donat fruit. Aquest esperit no ha de canviar. Cal continuar tocant de peus a terra, saber a on volem anar i recordar d’on venim. Amb aquesta mentalitat el Girona pot aconseguir grans èxits”.

Foto: Migue, a Montilivi, davant la porteria en la que va aconseguir l'històric gol de l'ascens a Segona A.