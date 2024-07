Mirand?s 0 ? Girona 1: El dol? gust de la vict?ria!

Un gol de Richy permet al Girona donar un cop de puny sobre la taula i fer que el retrobament de les bones sensacions generi una gran vict?ria. Un triomf, per?, que el Girona ha hagut de treballar des del primer a l"?ltim minut ja que el partit ha estat molt disputat. Aix? ?s el que ha demostrat el Mirand?s tan bon punt iniciar-se el matx, intentant fer-se amb el control de la situaci?. Per? quan es complia el primer quart d"hora, Richy ha llan?at un potent xut de falta que Imanol no ha pogut aturar, fent pujar el 0 a 1 al marcador i deixant tocats als locals.El Mirand?s no s"ha rendit i ha pressionat de nou, per? els blanc-i-vermells molt ben situats en totes les l?nies han sabut tallar qualsevol intent de reacci?. A la segona part s"ha repetit l"escenari dels primers quaranta-cinc minuts. El Girona, amb un excel?lent joc d"equip ha neutralitzat la construcci? del joc i els atacs del Mirand?s, fent que Becerra hagu?s d"intervenir en comptades ocasions, especialment en alguna rematada d"Urko Vera. Fins i tot els de Montilivi han pogut sentenciar el matx amb dues ocasions d"Aday i Sandaza. En tot cas el partit ha finalitzat amb aquest 0 a 1 que situa als de Montilivi amb 56 punts, en quarta posici? i a tres punts del l?der, el Betis.

CD MIRAND?S:

Imanol El?as (Jordi Pablo, min.56), Esp?n, Caneda, ?lex Ortiz, Kijera (Juanjo, min.65), Provencio, Aitor, Igor Mart?nez, Fran Carnicer (R?per, min.56), ?lex Garc?a i Urko Vera.

GIRONA FC

Becerra, Aday, Ramalho, Carles Mas, Richy, Coris (Cifuentes, min.72), Eloi, Pere Pons, Granell, Felipe (Jandro, min.65) i Sandanza (Mata, min.85).

GOL:

0-1, min.15: Richy.

?rbitre:

Sureda Cuenca (Col.legi Balear). Targetes grogues al Mirand?s: Fran Carnicer, Kijera, Provencio, Aitor, ?lex Garc?a i R?per i al Girona: Aday.

Incid?ncies:

Partit corresponent a la 31ena jornada de la Lliga Adelante disputat a l"estadi d"Anduva davant 3.225 espectadors.