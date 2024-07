Monjonell renova fins el 2025 i jugarà cedit al Lommel belga

Èric Monjonell (06/12/2001) jugarà cedit fins a final de temporada al Lommel SK, club que pertany al City Football Group, actualment a la Segona Divisió belga. El defensa, de 20 anys, ha ampliat el seu contracte amb el Girona FC fins el 2025 després de completar tota la pretemporada amb el primer equip. Al Lommel coincidirà amb Àlex Granell.

El central, que compta amb una gran capacitat per al joc aeri, va arribar al Girona FC en edat juvenil, debutant amb el primer equip el novembre de 2020 en un partit contra el Real Zaragoza. Habitual amb el filial, ha jugat 44 partits en les dues darreres temporades i va marcar 4 gols. A més, en la darrera va jugar dos partits com a titular en eliminatòries de Copa del Rei amb el primer equip i va marcar un gol. De fet, en ambdós enfrontaments, el central barceloní va disputar els 90 minuts de joc contribuint a la victòria i a passar de ronda. Abans d’arribar al Girona FC havia jugat amb equips com Badalona, Vilassar o Mataró.