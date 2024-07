Montilivi acollirà actuacions del Festival Strenes

Montilivi serà escenari de diverses actuacions del Festival Strenes, que arranca el 24 de març. Els promotors del Festival i el Girona FC han arribat a un acord per que els socis del club gaudeixin de descomptes en la compra d’entrades. L’acord de col·laboració servirà per promocionar la cultura i l’esport de forma conjunta. La primera de les accions tindrà lloc el divendres 9 de març coincidint amb el Girona-Deportivo de la Coruña en que La Pegatina actuarà a Montilivi. Sara Terraza ho farà la Jornada 30 (Girona-Levante). El grup sorpresa que protagonitzarà el concert inaugural del terra de la Rambla actuarà a Montilivi la jornada 32, amb la visita del Betis a l’estadi. La jornada 34, el Girona rep l’Espanyol i a Montilivi hi actuaran els Gertrudis.

Els socis del Girona FC gaudiran d’un descompte en la compra d’entrades per al Festival i els assistents a Strenes podran fer-se fotos amb un photocall gegant de la plantilla del Girona que s’instal·larà al vestíbul de l’entrada dels concerts. El Festival Strenes començarà el 24 de març a les 18:00h. amb el tradicional concert al terrat de la Rambla de Girona.

La col·laboració entre el Girona i Strenes s’inicia aquest any amb aquestes accions però es preveu que de cara a properes edicions es pugui ampliar l’acord amb altres iniciatives.

L'acord s'ha presentat avui a la sala de premsa de Montilivi. Anteriorment, el cantant Ramon Mirabet ha visitat els jugadors del Girona a l'entrenament de Riudarenes.

Actuacions

Girona-Deportivo LA PEGATINA

Girona-Levante SARA TERRAZA

Girona-Betis GRUP SORPRESA

Girona-Espanyol GERTRUDIS