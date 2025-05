Montilivi acull la gran final de l’Etihad Cup

El proper 26 de maig, a l’estadi de Montilivi es celebrarà les finals de l’Etihad Cup, el torneig de FC25 que ha reunit més de 250 inscripcions en els tornejos classificatoris per a la competició.

Des del mes d’octubre fins a l’abril, s’han disputat un total de 7 tornejos classificatoris, un per mes, dels quals han sortit 28 finalistes. A aquests se’ls sumen 4 jugadors més que han guanyat la seva plaça a través d’una acció especial a les xarxes socials, completant així els 32 participants que lluitaran pel títol en aquesta gran fase final.

L’esdeveniment tindrà lloc damunt la gespa de Montilivi, on s’hi instal·laran 8 sets de "gaming" per a les diferents rondes del torneig. L’obertura de portes serà a les 17:00h. i l'esdeveniment començarà a les 18:00h. L’entrada és oberta i gratuïta per a tothom que vulgui gaudir d’una tarda plena d’emoció.

A més dels partits, els assistents podran gaudir d’una exhibició de freestylers (Chaima i Dilan Mojica), DJ en directe, servei de restauració, sortejos de marxandatge oficial del club, i moltes sorpreses més.

Els premis pels guanyadors són els següents:

1r premi: PlayStation5

2n premi: Monitor Gaming

3r premi: Entrada doble VIP per a qualsevol partit de lliga

4t premi: Samarreta del Girona FC

No t’ho perdis! Vine a viure la passió pels eSports a Montilivi!