Montilivi lluirà un emotiu mosaic a la sortida dels jugadors al camp en el Derbi Català de demà.

El partit a Montilivi comença a les 16:15h però l’activitat al voltant de l’estadi s’iniciarà molt abans. A partir de les 12h al pàrquing de Gol Nord tots els aficionats podran gaudir d’una calçotada i botifarrada popular acompanyada de diferents activitats infantils gratuïtes. Aquesta FaneZone estarà oberta a tots els aficionats blanc-i-vermells i hi haurà diferents activitats; taller de maquillatge, xutòmetre, photocall, sortejos, concursos i moltes sorpreses més. A partir de les 14h tots els seguidors podran participar a la gran rebuda del bus del Girona FC a Montilivi i aplegar-se a l’entrada de tribuna per poder animar i veure d’aprop a tots els jugadors en aquest derbi. Les sorpreses no acaben aquí, minuts abans de l’inici del partit el club organitza un gran mosaic per a la sortida dels jugadors al camp. Cada aficionat haurà d’aixecar amunt la cartolina que tingui en el seu seient en el moment de la sortida dels jugadors. Així es formarà l’espectacular mosaic, una imatge icònica per a l’inici d’un emocionant derbi a Montilivi gràcies al suport d'Energia Blanc-i-Vermella.