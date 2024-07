Montilivi no falla

Montilivi segueix sent un fortí, i el Girona ha aconseguit sumar tres punts més per seguir somiant en l'últim tram de temporada. Els homes de Míchel Sánchez han sabut reaccionar en un duel d'alta intensitat en el qual s'han posat dos cops per davant i han rebut en ambdós l'empat, però el capità Cristhian Stuani ha aparegut a l'últim minut per deixar la victòria a casa.

El Girona s'ha avançat al tram final del primer temps des dels onze metres. Dovbyk, amb molta sang freda, ha creuat la pilota al pal dret del porter i ha obert el marcador. Abans d'acabar la primera meitat, però, William José ha sorprès a Gazzaniga amb un tir des de la distància i ha restablert les taules.

Dovbyk ha tornat a aparèixer a la represa per tornar a posar l'equip per davant. El davanter ha rebut dins l'àrea i ha creuat la pilota amb un xut fort i potent. L'alegria no ha durat gaire, i de nou William José ha trobat l'empat amb una rematada creuada dins l'àrea a la recta final del matx.

Amb l'empat a dos al marcador, el sempre resolutiu Cristhian Stuani ha aparegut a l'últim minut per batre la defensa bètica i segellar amb èpica una victòria tan patida com merescuda. Ara la competició es torna a aturar una setmana, i en la pròxima jornada el Girona visitarà el Cívitas Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlético de Madrid.