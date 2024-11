Montilivi vibra en una gran tarda

Girona 4-1 Espanyol El Girona allarga la bona dinàmica a la lliga i ja encadena tres jornades consecutives guanyant que li permeten escalar fins a la cinquena posició. Els homes de Míchel Sánchez han recuperat el seu millor nivell, fent un inici de partit impecable que els ha permès deixar-lo gairebé sentenciat en tan sols mitja hora. A banda del resultat, els gironins han exhibit el futbol que els caracteritza, imprimint ritme al joc, sent protagonistes i arribant amb claredat als dominis de Joan Garcia. L'inici ha condicionat tant la resta del matx, que els blanc-i-blaus ni tan sols han trobat la reacció i els de Míchel han pogut gestionar el resultat amb tranquil.litat.

Una primera mitja hora perfecta Quatre minuts ha tardat Bryan Gil a obrir el marcador. L'extrem ha rebut fora l'àrea, ha retallat i, des de la frontal, ha ajustat el xut al pal llarg. El català ha tornat a ser protagonista minuts després per assistir a Miovski, que ha empès sobre la línia el seu primer gol amb el Girona. Gairebé de forma consecutiva, l'acció s'ha repetit, tirant Bryan una paret a la frontal i posant la centrada per la rematada de Miovski a boca de canó. Krejci ha arrodonit la golejada aprofitant al segon pal una perllongació de Van de Beek en un córner. Els de Míchel n'han tingut més i de clares, però han acabat veient com Puado maquillava el marcador amb un golàs a l'inici de la represa.

Miovski i Krejci s'estrenen Els dos jugadors, arribats a l'estiu, ja saben el que és marcar amb el Girona en lliga. Miovski ja ho havia fet a la Copa del Rei, però es treu l'espina de no haver-ho fet encara a la lliga i d'haver fallat un penal a la Champions. Krejci, per la seva banda, tot i que sent defensa no és una obligació fer gols, ha exhibit la bona arribada que el caracteritzava. A més, Selvi ha tornat a sumar minuts i va agafant protagonisme al primer equip.