Mor als 89 anys Josep Ribera, històric exjugador del Girona FC
Josep Ribera, conegut esportivament com a Ribera II, ha mort aquest dissabte als 89 anys. Exjugador del Girona FC i figura destacada de la història del club, va ser també un dels membres dels anomenats “Set Magnífics”, el grup que va impulsar la construcció de l’estadi de Montilivi, una fita clau per al futur de l’entitat blanc-i-vermella.
Format al futbol base del Girona, Ribera va defensar la samarreta del primer equip en dues etapes: del 1956 al 1958 i del 1966 al 1969. Procedent de l’Anglès, va fitxar pel club gironí amb només vint anys, i el seu gran rendiment a Segona Divisió va despertar l’interès de diversos equips de Primera. Finalment, la temporada 1958-59, va incorporar-se a l’RCD Espanyol. Posteriorment, va jugar al Nàstic de Tarragona (1962-63), al Terrassa (1963) i, finalment, va tornar al Girona FC, on va tancar la seva carrera com a futbolista.
Ribera pertanyia a una nissaga molt vinculada al futbol gironí, juntament amb els seus germans Jaume (Ribera I) i Enric (Ribera III), també jugadors del Girona. El seu fill, Nan Ribera, va seguir els seus passos i també va vestir la samarreta blanc-i-vermella.
Més enllà dels terrenys de joc, Josep Ribera va destacar pel seu compromís social, especialment com a president de la Fundació Ser.gi, entitat dedicada a la lluita contra l’exclusió social i a la promoció de la igualtat d’oportunitats a les comarques gironines.
El Girona FC ha volgut expressar el seu condol més sincer a la família i amics de Josep Ribera, recordant-lo com una figura estimada i fonamental en la història del club.